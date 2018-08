Sans perte de temps, on passe en ce début e semaine à la lettre O avec une nouvelle petite devinette que voici !

Une machine puissante m'a fait naître Trois lettres pour écrire ma légende Je suis souvent comparé à l'ombre de la bête Mais suis-je seulement à même de la pourfendre ? C'est dans ce test que vous allez le savoir Lâche un joli com', fais pas le batard

Like

Who likes this ?

posted the 08/13/2018 at 08:01 PM by anakaris