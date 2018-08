// Les Romans //

Resident Evil Volume 1 : La Conspiration d'Umbrella

Resident Evil Volume 2 : La Crique de Caliban

Resident Evil Volume 3 : La Cité des Morts

Resident Evil Volume 4 : Aux Portes de l’Enfer

Resident Evil Volume 5 : Némésis

Resident Evil Volume 6 : Code Veronica

Nous y sommes enfin ! Il s'agira du dernier article de ce genre. Il y a d'autres romans estampillésmais il s'agit d'adaptations des films. Donc il est absolument hors de question que je dépense un centime pour ça, et encore moins que je ne perde de mon temps à lire ça.Il s'agit du septième et dernier roman de l'auteure S.D. Perry traitant de l'univers que nous aimons tous ici présents. Et il s'agit d'une adaptation des événements de. Terminer par une precquel, parce que pourquoi pas j'ai envie de dire.Avant de parler du livre en lui-même, un petit avis personnel sur la saga complète. Et je suis un peu déçu que nous n'ayons pas eu un roman de "conclusion". Tout l'arc et le mystère autour du personnage de Trent n'aura finalement mené nulle part donc c'est forcément triste quand on essaye de s'attacher à la mythologie installée par l'auteure. Surtout qu'avec les objectifs de Trent et comment la saga change à partir des événements de(avec Umbrella qui a chutée), on pouvait faire quelque chose de vraiment cool je pense. Bref, c'est quand même dommage toute cette histoire !Mais assez parlé de l'arc narratif dans sa globalité et concentrons-nous un peu plus sur, qui nous raconte donc les aventures qu'ont vécu Rebecca Chambers et Billy Coen avant l'arrivée de l'équipe des S.T.A.R.S. au manoir.Et même si je ne suis pas le plus grand fan du jeu, je ne peux encore qu'applaudir le respect de l'auteure envers le jeu. Les gros éléments sont là mais avec suffisamment d'adaptation pour ne pas devenir handicapant dans la lecture.Contrairement au volume précédent où Steve Burnside était carrément insupportable (comme dans le jeu), ici Billy Coen est intéressant. C'est d'ailleurs un personnage que j'aimerais beaucoup retrouver à l'avenir, il avait un vrai potentiel pour devenir une figure emblématique de la série aux côtés d'un Chris ou d'un Leon. Rebecca est quant à elle toujours aussi réussie, je pense vraiment qu'il doit s'agir du personnage préférée de l'auteure. Entre les adaptations des jeux où elle est présente et les histoires originales que S.D. Perry a écrit où elle joue un rôle central, il y a une vraie affection pour Rebecca et ça fait plutôt plaisir.L'histoire en elle-même est simple mais efficace. Un peu commeen fait. On nous en révèle pas mal sur les origines d'Umbrella et on en apprend un peu plus sur le passé d'Albert Wesker et de William Birkin. Ahhhh, l'époque où Wesker était juste un humain qui s'était transformé et pas le clone suprême d'une expérience secrète ... Il était vraiment temps d'en finir avec son arc danscar ça partait vraiment en couille de ce côté !Le livre se lit toujours aussi facilement. C'est fluide et agréable, les descriptions des créatures sont efficaces et font le boulot pour les amateurs de description de gore.Je ne pense pas que je le retiendrais autant que les adaptations des 3 opus principaux qui restent les meilleurs livres. Mais il reste très honnête !Mon classement personnel final des différents romans :#1 - Resident Evil Vol. 3 : La Cité des Morts#2 - Resident Evil Vol. 1 : La Conspiration d'Umbrella#3 - Resident Evil Vol. 5 : Némésis#4 - Resident Evil Vol. 7 : Zero Hour#5 - Resident Evil Vol. 2 : La Crique de Caliban#6 - Resident Evil Vol. 6 : Code Veronica#7 - Resident Evil Vol. 4 : Aux Portes de l'Enfer