Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, l'opportunité de crée et proposée vos succès est maintenant fermée ! L'équipe a commencé l'examen initial des réalisations soumises, a créé une liste restreinte et est en train de se perfectionner sur la liste provisoire. Merci à toutes les personnes qui ont soumis des idées - toutes les idées vraiment formidables. La semaine prochaine, nous dévoilerons notre liste provisoire des réalisations sélectionnées par la communauté - ce ne sera pas la liste complète (nous garderons quelques surprises), ni la liste finale car nous aurons besoin de les faire fonctionner d'abord ! Une fois la mise en œuvre terminée, nous ne manquerons pas de vous faire connaître la liste finale des réalisations ici même dans Quoi de neuf.

Nous savons que vous avez gardé vos crédits pour celui-ci. Le contenu de Rise of RAAM sera enfin disponible pour des crédits dans un tout nouveau Gear Pack à partir de vendredi ! Avec Uzil Sraak, Vold RAAM, Comic Book Skins d'armes et un nouvel emblème, ce Gear Pack sera disponible pour 400 Credit pendant une semaine entière.

Guardian sera notre premier Summer of Gears 4XP . Skin's RAAM BD sera disponible avec achat de de crédits à partir de vendredi. Ce week-end est votre dernière chance de relever le défi Golden Gun. 2XP se poursuit tout au long du mois d'août dans le cadre de Summer of Gears.

