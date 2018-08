Ska Games



Les divers niveaux sont, comme vous pouvez le constater, plutôt de style lugubre et ténébreux.

Les sanctuaires

Vous pourrez, si le sanctuaire dans lequel vous vous trouvez appartient à votre croyance adoptée, ou si vous bénéficiez des objets permettant sa conversion ou son annihilation, peupler votre aire de repos de divers PNJ vous offrant divers services : le classique forgeron, l’alchimiste (qui vous permettra de transmuter vos armes), le guide (avec accès rapide à tous les sanctuaires déjà traversés) ou encore le « leader », qui vous permettra d’augmenter votre dévotion, entre autres. Chaque PNJ devra être appelé via des objets spécifiques (et limités), et chacun vous octroiera divers bénéfices dans sa région d’installation (comme un bonus de sel, d’or, d’attaque, d’efficacité magique…).







Ca c’est de l’arbre touffu… Le groupe indé le surnomme d’ailleurs l’Yggdrasil,

vu que vous serez effectivement le Redoutable une fois débloqué tout ça (comptez une quarantaine d’heures au bas mot).

particulièrement

Les Boss, ou comment la damnation éternelle revêt de multiples visages

Un petit encart pour le second gros point fort du jeu, avec un nombre de boss conséquents (je ne sais même pas si vos pieds et vos mains suffisent pour les compter, avec les optionnels) : leur diversité esthétique ou comportementale ne sera jamais remise en cause, et chacun d’entre eux possèdent sa propre petite histoire, à déchiffrer via les descriptions d’armes et équipements liés.









En résumé, la Switch se dote, après Hollow Knight , d’un nouveau metroidvania indispensable pour les amateurs du genre, et d’un nouveau portage de qualité d’une des pépites indés de ces dernières années. Vous y trouverez votre compte sans aucun souci si un hommage plus que réussi aux deux classiques suscités vous attire. Un bon gros 8/10, aussi massif que sa carte et que l’amour déversé dans ce titre. Vous pouvez même ajouter un point supplémentaire si le manque d’originalité (malgré une alchimie parfaite) ne vous semble pas être un facteur de retenue.

Les points sanctuaires :

- Une formule non originale mais qui fonctionne à merveille

- Un arbre de compétences gigantesque, pratique pour les NG+n, la rejouabilité et la richesse des compos

- Des niveaux aux multiples embranchements, avec un fil rouge différent pour chaque joueur

- Une



Les points salés:

- Peu de musiques (4 à tout casser)

Captures d'écran effectuées sur Switch, en mode portable.

Et sinon ça vaut 18 balles.