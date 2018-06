Nelk and the Legendary Alchemists : Atelier of a New Land

Malgré l'E3 qui se déroule en ce moment, le dernier numéro des magazinesetviennent de révéler aujourd'hui-même un certain, qui n'est ni plus ni moins que le nouveau volet de la très longue saga desdeet qui est prévu suret. Ce jeu qui est un spin-off est censé sortirsans plus de précisions au tarif de 7,800¥ suret, tandis que la versioncoûterait 1,000¥ de moins, soit 6,800¥. Le tout serait accompagné d'une édition limitée qui coûtera respectivement 10,800¥ et 9,800¥ selon le support choisi. Les personnages quand a eux seront signés une fois de plus par, qui s'était déjà occupé de la sous-sagaavec son acolyteLe personnage principal du jeu se prénommeet elle est doublée par. Il s'agit de la fille d'un noble admiré par les sages. Elle ne possède par contre aucun talent concernant l'alchimie. Elle devient le seigneur de la région reculée deau nom de son père et recherche actuellement la "Relique du Sage", tout en développant bien évidemment son village en tant que noble. Les joueurs pourront construire librement des installations autour de leur village, tout en dépensant de l'argent et en consultant les gens. Ce ne sera au début qu'un village, mais ce village pourra éventuellement devenir une ville. Le niveau de liberté concernant la création de votre village et la manière dont vous l'aimerez est similaire à un foyer. Si vous construisez un atelier et que vous demandez àd'y travailler, cela deviendra son atelier.Au fur et à mesure que vous développez votre village, les protagonistes des volets précédents de la sagaviendront vous rendre visite. Les personnages pour le moment confirmés sont. Il y a également sur le scan plus haut à droite les silhouettes de neuf autres personnages, dont six d'entre-eux semblent être. Plutôt que d'avoir déformé les mondes originaux d'où ils proviennent, les protagonistes des volets précédents de la saga sont représentés comme étant des humains vivant dans le monde de ce jeu. Cela étant dit, la situation de chaque personnage estrelativement différente de celle qu'ils ont dans leurs mondes en question. Le jeu contiendra toujours des phases d'exploration dans de magnifiques maps, des combats et bien évidemment de l'alchimie. Les modèles 3D apparaissent pendant les événements et des illustrations en 2D apparaîtront durant les scènes de dialogue.Enfin pour finir,à déclaré qu'ils envisageaient de faire de la sous-sagaune toute nouvelle saga à part entière où tous les personnages des épisodes précédents apparaîtraient (si elle cartonne bien évidemment). Et malgré que ce jeu demeure un spin-off,a également mentionné qu'ils pensent déjà au prochain volet de la saga principale.