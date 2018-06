Jeux Vidéo

Voici une video de gameplay concernant le nouveau jeu de combat de Bandai Namco developpé par Spike Chunsoft et annoncé durant la conférence Microsoft et , Jump Force !Les combats se dérouleront dans des arènes comme Times Square à New York ou le Cervin dans les Alpes. On sait également que les personnages suivants sont confirmés dans le jeu :- Goku (et sa forme Super Saiyan) de Dragon Ball- Freezer de Dragon Ball- Naruto (et sa forme Kyubi) de Naruto- Sasuke (et sa forme Susano) de Naruto- Monkey D. Luffy (et sa forme Gear 4) de One Piece- Zoro de One PieceJump Force est prévu pour 2019 sur Xbox One, PS4 et PC.