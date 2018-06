Gears Of War 5 ( Xbox et PC)

Gears Tactics ( PC)

Gears POP ( Mobile)

Cet E3 a été le plus grand jamais vu dans l'histoire de Gears avec trois jeux - Gears 5, Gears Tactics et Gears Pop ! tous révélés sur scène et à des millions de personnes dans le monde entier.Le monde s'effondre. La dépendance de l'humanité à l'égard de la technologie est devenue leur ruine et les ennemis s'unissent pour éliminer tous les survivants. En tant que Kait, vous devez traverser le plus grand et le plus beau monde de Gears pour découvrir les origines des locustes et combattre avec votre escouade pour protéger ce qui reste.Gears 5 est le prochain titre majeur de la série Gears pour Xbox One et Windows 10, . Gears 5 est la plus grande expérience Gears à ce jour alors que vous glisser sur les glaciers, naviguer sur les déserts et descendre dans les ruines englouties comme Kait - tous jouables dans Co-Op à la fois en ligne et sur votre canapé.Comme pour tous les jeux Gears, nous poussons Gears 5 à être une vitrine visuelle pour les fans de Xbox avec une résolution allant jusqu'à 4K avec HDR et 60 images par seconde.(P.S - Il y a beaucoup de révélations moins évidentes de nouvelles choses dans la bande-annonce aussi. Allez chasser !).Gears Tactics est une première à bien des égards pour la franchise Gears.Non seulement c'est la toute première expérience PC Gears que nos fans demandent, mais c'est aussi la première fois que Gears s'aventure dans un nouveau genre : la tactique du tour par tour.Qu'est-ce que Gears Tactics ? Développé en partenariat avec Splash Damage, vous pouvez vous attendre a de l'action brutale et des tactiques basées sur le tour par tour, y compris la personnalisation de l'escouade, des armes et des capacités évolutives. Oh, et, ce ne serait pas Gears sans quelques batailles épiques de boss, n'est-ce pas ?Gears Tactics est en cours de développement et partagera plus de détails, y compris le calendrier de sortie à une date ultérieure.Nous sommes presque sûrs que personne ne l'a vu venir.Développé avec nos partenaires de MediaTonic au Royaume-Uni, Gears Pop ! est une expérience Gears pour les appareils mobiles qui vous permet de jouer à Gears .Encore plus excitant, nous nous sommes associés à nos amis de Funko Pop ! pour apporter leur style de personnage unique de leur série populaire a nos figurines Gears dans un jeu.Jetez un coup d'œil à la bande-annonce ci-dessus pour un premier aperçu du style artistique et des combinaisons d'équipes folles que vous trouverez dans Gears Pop ! lorsqu'il sera disponible sur iOS et Android en 2019.