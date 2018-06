L'annonce est tombée il y a quelques jours. Le directeur artistique de Disney Animation et Pixar, est surtout connu pour son travail chez Pixar en tant que réalisateur et scénaristique.Cette démission survient après des accusations de harcèlement sexuelle, qui l'ont conduit à prendre 6 mois de congés sabbatique.Il semblerait que Disney avait connaissance de certains des travers de l'homme, dont le harcèlement sexuel et de gros problème d'alcool.Deux scénaristes qui bossaient sur Toy Story 4, ont quand à eux révélés que Lasseter avait tendance à privilégiés les hommes et les personnes non issue de minorité au sein du studio.Il est bon de noter que ces révélations ont eu l'effet d'une bombe en interne, avec l'organisation d'assemblée générale, la remise en cause de certain projets...Son départ prendra effet le 31 décembre 2018, il restera tout de même consultant au sein du groupe.Pour finir il a déclarer