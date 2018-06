Longtemps inefficace, l’équipe de France a concédé le résultat nul face aux Etats-Unis (1-1), ce samedi, lors du dernier match amical de préparation à la Coupe du monde à Lyon.



Entreprenants d’entrée, les Bleus passaient tout proche de l’ouverture du score sur une lourde frappe de Pogba qui fracassait le poteau. Malgré leur nette domination territoriale, les Français peinaient à se rapprocher de nouveau du but de Steffen et se faisaient endormir par une Team USA qui tenait bien le choc. En dépit de la ferveur à Lyon, le match se disputait sur un faux-rythme, seules les quelques fulgurances de Mbappé donnant des frissons aux supporters du Groupama Stadium.



De quoi agacer Didier Deschamps, pas vraiment satisfait par la prestation de ses joueurs, qui se procuraient des opportunités trop peu dangereuses face à une défense adverse aussi costaude que concernée. Steffen était toutefois contraint de s’employer sur une nouvelle tentative de Pogba, cadrée mais pas assez puissante pour déstabiliser le gardien américain, tout heureux de voir Griezmann manquer le cadre à bout portant. Juste avant la pause, Green, sur la première occasion de son équipe, glaçait l'enceinte rhodanienne d'une frappe soudaine au premier poteau après une mauvaise intervention de Sidibé (0-1, 45e).



Au retour des vestiaires, les Tricolores avaient toujours autant de mal à contourner le bloc des USA, qui repoussait systématiquement toutes les offensives françaises, peu importe la manière. Giroud, contraint de sortir après un gros choc avec Steffen et une plaie à la tête, en savait quelque chose… L’entrée de Dembélé à la place du Blue ne changeait pas grand-chose. Trop brouillons, pas assez inspirés, les Français tâtonnaient.



Il fallait attendre les incorporations successives de Fekir puis de Pavard pour voir du mieux. Les deux entrants étaient d’ailleurs à l’origine de l’égalisation de Mbappé, à la réception d’un caviar de l’ancien Lillois (1-1, 78e). Le Lyonnais, lui, obligeait Steffen à réaliser deux énormes parades et semait la zizanie dans la défense américaine. Un match nul heureux qui n’a pas effacé certains doutes à une semaine de la rencontre contre l’Australie...