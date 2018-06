Tests

La guerre du Vietnam n’est pas de celles dont les USA aiment particulièrement se vanter mais cela n’en a pas empêché une grande exploitation au cinéma comme dans le jeu vidéo. Première extension d’un Season Pass plus attirant que la moyenne,arrive donc dans le menu depour emmener le joueur dans cet enfer dont la verdure n’est que la façade d’une boucherie innommable qui… ah mais en fait pas du tout. Oui parce que si ce n’est la séquence d’introduction qui tente de poser l’ambiance, on ne peut dire que ce DLC transpire ce qu’on attendait d’un tel contexte, si ce n’est quelques résultantes d’obus et d’une attaque chimique à un certain endroit de la carte. Même pas une forêt touffue tiens.Après il faut bien prendre en compte que ça coûte 12€ et on ne pouvait donc décemment attendre quelque chose d’aussi travaillé que le jeu de base, même à échelle réduite. Pour autant, l’expérience a des choses à offrir et surprend même par sa progression encore plus libre que la norme : vous ouvrez la carte, votre personnage est tout à gauche, et il faut vous rendre tout à droite pour repartir en hélicoptère afin de sortir de ce relatif enfer, non sans au préalable une classique séquence avec une grosse mitrailleuse pour tirer depuis les cieux. Séquence d’ailleurs totalement loupée.A partir de là, rien ne vous empêche de courir comme un dératé jusqu’à l’objectif avec votre pauvre gun et un morceau de bambou, et s’il est donc possible d’atteindre les crédits de fin en 15 minutes, vous risquez de bien morfler sur le chemin et plus particulièrement dans le dernier carré. Sinon, il y a évidemment l’autre solution, à savoir l’exploration en prenant son temps et les objectifs intermédiaires, certains n’étant là que pour les trophées (pas d’expérience, de compétences ou de commerce dans ce DLC), d’autres bien plus utiles puisque vous permettant de sauver des alliés qui vous prêteront main-forte. Attention : ils peuvent mourir définitivement !Si vous optez pour cette deuxième solution bien plus conseillée, alors le 100 % vous prendra quatre à cinq heures, ce qui est déjà plus acceptable. Dommage par contre qu’on ait forcément besoin de terminer une première fois le tout en mode « normal » pour pouvoir débloquer les deux autres façons de jouer, plus intéressantes selon vos goûts : le mode Rambo qui décuple vos réserves possibles de munitions pour tout faire exploser, et le mode Survie qui fait l’inverse en plus de vous faire crever plus facilement, renforçant l’utilité des nouveaux bonus d’infiltration (plus vous tuez discrètement, plus vous avez de compétences temporaires jusqu’à être repéré). Et pour les intéressés, on rajoute tout de même que les assets du DLC sont désormais disponibles dans le mode Arcade pour tenter de faire mieux.