Vous incarnez un poulet qui, suite à un accident, échappe à son destin : celui de terminer frit et pané dans le ventre d'un humain. Suite à cet accident, ce ne sont pas des œufs qui pond, mais des bombes.Toute la question est de savoir qui se cache derrière BFC, le géant de la restauration rapide...

Like

Who likes this ?

posted the 06/08/2018 at 07:55 PM by nicolasgourry