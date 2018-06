Sommaire

Retour de Gear Pack

Blitz

Nouveaux succès

Fabricator Ping

La mise à jour de juin est maintenant en ligne avec 15 nouveaux succès !Obtenez votre premier aperçu des événements à venir dans la Feuille de route de juin.Gagnez de nouveaux Studios Microsoft Studios Animated Weapon Skins à partir de lundi.Nous avons encore beaucoup pour vous à venir sur Gears of War 4 en juin et début juillet pour Gears 4.Préparez-vous à deux nouveaux défis qui commenceront la semaine prochaine pour gagner des skins d'armes animées Microsoft Studios ! Cet ensemble est inspiré de l'animation d'essuyage à l'encre qui présente le logo Microsoft Studios lorsque vous chargez le jeu.Nous aurons un autre nouveau Gear Pack début juin, suivi de l'arrivée très en demande du 2v2 Gnashers .Fin juin / début juillet apporte un autre duo d'événements Versus et Horde ainsi qu'un nouveau pack d'équipement pour dépenser vos crédits durement gagnés. Il y a beaucoup plus à venir au-delà du début juillet, et nous vous tiendrons au courant de ce à quoi vous pouvez vous attendre à mesure que nous approchons de la fin de cette feuille de route.Ce week-end verra le retour de deux Gear Packs ! Choisissez entre l'officier CGU Pack si les versions fraîchement recrutées de JD et Del est plus votre style, ou optez pour des skins DB lisses avec le Spectre Pack.2XP Blitz est toujours actif en ce moment dans Gears 4 si vous êtes d'humeur pour une action rapide et frénétique en roi de la colline . Pour les fans de Horde, Horde Mania livre aussi rapidement et frénétiquement, sans avoir le temps de s'installer au début d'une vague.La mise à jour de juin apporte notre dernière série de réalisations au jeu, sur le thème de la 'Maîtrise' . Cet ensemble a été conçu pour donner à nos joueurs un moyen de montrer qu'ils sont de vrais Gears - maintenant certains d'entre eux peuvent prendre du temps, alors ne vous attendez pas à ce que les joueurs les gagnent instantanément - et comme toujours, les réalisations ne sont pas rétroactives, car nous cherchons à fournir des défis futurs pour les joueurs. Consultez la liste complète des réalisations ici.Afin de continuer à rendre Gears 4 aussi accessible que possible à tous les types de joueurs, nous avons ajouté une nouvelle option pour activer un Ping émis depuis l'emplacement du Fabricator dans la Horde lors de l'activation de Tac-Com.Cette fonction aidera les joueurs qui comptent davantage sur l'audio à localiser le Fabricator avec précision grâce au son. Ceci a été inspiré par les commentaires de notre incroyable fan SightlessKombat, qui joue Gears without sight régulièrement en utilisant une variété de signaux audio (comme un ami qui fait tourner la tronçonneuse pour aider à les localiser à l'aide de l'audio). Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, activez-la en allant dans Paramètres -> Accessibilité -> Fabricator Ping.Nous espérons que cela rendra les futures sessions Horde pour tous les fans de Gears à faible visibilité ou sans visibilité beaucoup plus faciles à l'avenir !