Éditeur : Wired Productions

Développeur : Caged Element Inc.

Genre : Course

Disponible sur PC (accès anticipé)

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Automne 2018 (PC/PS4/XOne/Switch)

Jeu prévu en démat et Physique

Moteur du jeu : Unreal Engine 4

-8 Véhicules (personnalisable)-6 Modes de jeu-10 hippodromes, 3 arènes, 15 parcours-5 Armes-4 power-ups-Jouable solo ou multi en écran-splitté (offline et Online)