Ce qui devait être une tétralogie (4 films), sera finalement une trilogie conclu avec Dragon 3, dont voici la première bande annonce. Cette opus se focalisera, d'un coté l'apparition une femelle Furie Nocturne qui attirera toute l'attention de Krokmou et de l'autre un chasseur qui s'est justement donné pour but d'anéantir l'espèce. Après un Dragon 1 auto-distribué par Dreamwork, puis un Dragon 2 par la 20th Century Fox, cette fois c'est Universal qui s'y colle. Toujours réalisé par Dean DeBlois, le film est prévu en France pour le 6 février 2019.

posted the 06/07/2018 at 04:26 PM by e3ologue