Bande annonce

2014Réalisé par Jean-Marc ValléeAvec Matthew McConaughey / Jared Leto / Jennifer Garner3 Oscars dontMeilleur acteur / Matthew McConaugheyMeilleur acteur dans un second rôle / Jared LetoMeilleurs maquillages et coiffures6 Nominations aux OscarsSynopsis : 1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson, c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle cause… et pour sa propre vie.C'est un biopicUn film coup de poing, sans temps mort.Des comédiens qui se donnent à fond.La rédemption à son paroxysme, sans jamais tomber dans l’excès de sentimentalisme