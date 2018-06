C'est marrant que tu demandes car je chasse un rôle dans Gears of War depuis des années maintenant



Je n'ai pas arrêté de frapper à la porte d'Universal et de les harceler. Ils doivent vraiment en avoir marre que je les appelle et leur demande où ils en sont avec le projet. »



Mais oui, Marcus Fenix est un rôle qui me fait rêver. Et je le veux donc si vous voulez faire une pétition, n'hésitez pas !

Dave Bautista, ancienne star de la WWE connue pour avoir joué Drax dans les gardiens de la galaxie (parmi tant d'autres), est en fait un fan de Gears of War et de Marcus Fenix.En fait, l'acteur harcèle les détenteurs de droits depuis un certain temps pour essayer de les amener à lui confié le 1er rôle .Cette envie improbable a été révélé dans une interview que Bautista a donnée à Gamespot, où il a également dit que ce serait un rêve pour lui .Quand un fan lui demande si il aimerait jouer M.F au cinéma voila sa réponse :Universal Studios souhaite faire un film de Gears of War depuis un certain temps. Il était initialement prévu comme une trilogie, mais depuis 2009, le projet ne va nulle part.Le projet a été relancé en 2016, et il est même allé jusqu'à désigner un scénariste pour écrire le scénario. C'était il y a un peu plus d'un an, la dernière fois que nous en avons entendu parler.