Il y a quelques mois, dans un garage en compagnie de Colin Trevorrow et Derek Connolly à Hollywood :– Rappelle moi un truc Colin, tu ne devais pas tourner Star Wars IX normalement ?– Book of Henry mec, rappelle toi de ce film.– Ah la vache, c’est vrai que c’était toi.– Ouais …– Tu te rappelles de ce qu’on devait faire sinon ? Je suis complètement défoncé depuis 3 mois …– Aucune idée mec … AH ! PUTAIN ! Mais si on doit finir le scénario de Jurassic World 2 pour demain !!– Ah ça me dit quelque chose maintenant que tu en parles. Mais du coup qu’est-ce qu’on fait ?! Il me faut ce salaire pour me prendre plus de weed mec !– Hmmm … Je sais ! J’ai trouvé.Après avoir griffonné le mot Park d’un exemplaire du scénario de Jurassic Park 2 pour y mettre le mot World, les deux scénaristes étaient tellement fiers de leur travail accompli qu’ils se sont repris un petit joint pour fêter ça.