:Synopsis dixième épisode: La menace des outils non officiels appelés Break Decals, et les Mass-Divers qui les utilisent, continue de croître. Leur puissance a maintenant évolué au point où ils peuvent vaincre même la force de Rommel. Afin de protéger GBN, le champion Kyoya Kujo se met en relation avec certains acteurs clés, ceci afin de former une coalition.

posted the 06/05/2018 at 11:31 AM by lordguyver