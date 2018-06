A la surprise générale, Gorillaz annonce la sortie d'un nouvel album à la fin du mois!sortira le 29 juin prochain.Cette annonce est une demi surprise puisque Damon Albarn avait déjà évoqué à plusieurs reprises sa volonté de donner rapidement une suite àsorti il y a un peu plus d'un an. Actuellement en tournée des festivals, le groupe repassera par la France les 21 et 22 juillet prochain, aux Vieilles Charrues et à Lollapalooza.Ci-joint quelques photos prises par moi-même lors de leur passage au Zenith de Paris en novembre dernier!Deux titres ont d'ores et déjà été révélés, dont le sympathique et très estival Humility!Can't wait to put my hands on the Deluxe Vinyl Box Set!!