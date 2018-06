C’est finalement le 5 juin 2018 que les possesseurs de Vita européenne pourront poser la main sur le jeu, dans une version bénéficiant de la dernière MàJ qui a réglé les divers bugs qu'avaient fait remonter les joueurs nord-américains.Disponible donc depuis le 24 avril de l’autre côté de l’Atlantique, et depuis fort longtemps surou, rappelons que le jeu deest un J-RPG fait par des occidentaux, malheureusement non traduit pour les allergiques à l'anglais.

posted the 06/02/2018 at 10:34 AM by iglooo