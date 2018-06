L’équipe de France continue sa bonne préparation pour la Coupe du monde 2018. Après la victoire face à l’Irlande (2-0) lundi, les Bleus ont confirmé ce vendredi à Nice face à l’Italie (3-1).



Dès le début de la partie, les Bleus monopolisaient le ballon. Et sur un centre de Pavard, Mbappé réalisait une volée repoussée par Sirigu... sur Umtiti qui poussait le ballon dans le but vide (1-0, 8e). Après ce but, les Italiens tentaient bien de réagir avec un Balotelli omniprésent, mais les Tricolores se procuraient deux nouvelles occasions avec une frappe lointaine de Kanté sur le poteau et un duel remporté par Sirigu devant Mbappé !



Puis sur un rush de plus de 50 mètres d’Hernandez, le latéral français, absolument seul, provoquait un penalty sur une faute de Mandragora. Sans trembler, Griezmann trompait Sirigu avec un tir parfait sur le côté droit (2-0, 29e). Les supporters des Bleus à Nice se permettaient même de chambrer avec un chant « et ils sont où les Italiens ? ». La réponse des Transalpins était immédiate avec un coup-franc puissant de Balotelli repoussé par Lloris sur Bonucci, qui réduisait le score d’une volée à bout portant (2-1, 36e). De quoi promettre une belle seconde période ?



Dès le retour des vestiaires, Lloris devait s’employer sur une frappe à ras-de-terre de Balotelli. Dans la foulée, Dembélé réalisait un véritable festival en contre, mais son tir heurtait la barre ! Quel dommage ! Sur un rythme endiablé, les deux sélections se rendaient coups pour coups, mais les Français gâchaient plusieurs situations intéressantes dans la surface.



Mais à l’heure de jeu, Dembélé profitait d’un ballon perdu par Mbappé pour effectuer une frappe enroulée parfaite à l’entrée de la surface pour faire le break (3-1, 63e). Malgré quelques tentatives timides de la part des Italiens, la rencontre perdait logiquement en intensité après ce but avec de nombreux changements des deux côtés. Dans les derniers instants, Thauvin était tout proche d’enfoncer le clou sur une reprise de volée, mais Sirigu effectuait une parade magnifique ! Succès mérité pour la France.

Place aux States.