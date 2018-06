Ce jeu est tellement dégueulasse que je n'ai même



pas d'inspiration pour le vanner...

Au fond, Macross n'est pas un jeu infâme. Il n'est pas exagérément dur, ni atrocement buggué ou cruel avec les joueurs. Il ne se dote pas d'un game design illogique qui prend plaisir à tromper le joueur pour corser son challenge et améliorer sa durée de vie comme tant d'autre. Il est juste affreusement quelconque et ennuyeux. Pas très ambitieux et pas très soigné techniquement, il est l'archétype même du produit dérivé vite conçu, vite vendu, vite consommé. Même les fan de la licence Macross ne pourraient y trouver leur compte puisque mis à part la musique de fond qui est celle de la célèbre idole Lynn Minmay, le jeu n'a rien d'attrayant. On ne retrouve pas avec plaisir les personnages de la saga, tout au plus on aperçoit les machines de guerre interchangeables mais le design manque à tel point de personnalité qu'un néophyte ne pourrait jamais deviner qu'il s'agisse d'un jeu Macross.



Même Transformers Mistery of Convoy (pourtant réputé très médiocre) sur NES et sorti l'année d'après dispose de plus de caractère visuel, avec des boss reprenant l'apparence de Megatron, Trypticon et autres mecha connus de la série.



Bref, un des nombreux jeux parfaitement inutile et inintéressant que comporte malheureusement le catalogue NES/Famicom. Comme pour toute console de qualité, il s'agit du revers de la médaille de la popularité.

On pourrait croire qu'une licence d'anime créée en 1982 telle que Macross ai donné naissance à une foultitude de jeu vidéo, en particulier des shoot them up. D'autant que c'est Bandai qui détenait et détient encore les droits, cet éditeur connu pour sa fécondité extrême en ce qui concerne la production de jeu tiré d'anime et de manga. La qualité très variable des adaptation de Macross et sa propension à rester niché au sein du territoire Japonais fera que la plupart des jeux resteront inconnus en Europe et plus majoritairement en occident. Pour voir de la qualité, il faudra attendre l'opus Super Famicom parut en 1993 : Macross Scrambled Valkyrie. Et si vous avez suivi correctement, vous constatez qu'il y a un petit problème. La première véritable réussite de Macross en jeu vidéo daterait de 1993 ? Mais alors, qu'en est-il de ce Macross sortie en 1985 ?Ici, point de scénario inédit ni même de mise en situation, et de toute façon, on s'en fiche un peu. On imagine qu'on prend part à la guerre qui oppose la Terre aux Zentradi comme dans l’œuvre d'origine, et nous voilà largué en plein milieux du champ de bataille spatiale. On finit par deviner tout seul que le but de ce jeu très monotone et simpliste consiste à pénétrer les lignes de défenses ennemies jusqu'au vaisseau Zentradi et détruire le cœur du bâtiment. Et ensuite... recommencer du début. Encore, et encore. Sans jamais qu'une petite séquence supplémentaire, des ennemis différents ou un boss un peu plus surprenant ne viennent briser cette triste routine. Même la difficulté, étonnamment similaire du début à la fin ne permet pas aux joueurs d'éviter la léthargie qui s'empare de lui au bout de dix minutes de jeu.On en vient directement au principal soucis de ce Chō Jikū Yōsai Macross sur Famicom, il est ennuyeux. D'autant plus ennuyeux que déjà en 1985, d'autres shoot them up avaient tiré leur épingle du jeu et s'étaient fait remarquer par leur innovation et leur qualité : Zaxxon, 3D Starstrike, Tempest, Thunder Force, TwinBee... Le jeu ne semble pas avoir de fin, ce qui n'est pas si surprenant que cela pour un jeu d'époque. Tirant ce principe de l'Arcade, bon nombre de jeu console, en particuliers les shmup reprennent ce concept. Ainsi, on réitère la même opération ad nauseam. Première phase de bataille dans l'espace, même vague d'ennemi, entrée dans le vaisseau Zentradi, arrivé face au noyau de ce dernier, destruction et fin. Seul l'objectif du highscore a repousser toujours plus loin pourra éventuellement constituer une motivation suffisante pour s'entêter.Bon, relativisons un peu. Même en 1985, où le jeu vidéo n'en était qu'à ses prémices, il n'était pas si simple d'innover. Tout ou presque était encore à inventer mais les jeux les plus créatifs et originaux ne sont pas tombés du ciel. Alors admettons que cela ne puisse pas être reprochable à Macross. Que lui reste-t-il donc ? Ses graphismes ? Là encore, cela ne suffira pas pour convaincre, qu'on adopte un point de vue retrogaming ou pas. Les sprites représentant les trois formes de notre engin (Valkyrie, l'avion de chasse de base, le Battroid et sa forme humanoïde proche des Gundam de la série concurrente, et enfin le Gerwalk, hybride entre les deux formes citées précédemment) sont pas si mal fichus que cela. Mais les ennemis clignotent, les fonds spatiaux vides comme le compte en banque de Liquidus00 après les soldes Steam et le reste des environnements ternes et sans saveur font de ce Macross un jeu graphiquement pauvre. Le vaisseau Zentradi ne semble être fait que de plaque d'acier grise de bout en bout, sans même quelques pixel de couleur pour bigarrer le tout, et ce qui nous sert de boss (les noyaux à détruire à chaque fin de partie) ne sont que des amas de pixel vaguement rond sans aucune animation ni personnalité.Le level design est d'une platitude exaspérante, jamais un obstacle environnemental ne viendra nous barrer la route et le design des ennemis est paresseux à l'excès. Ajoutons à ce bilan technique déjà corsé des fautes de goûts flagrantes. Comme lorsque les graphistes se sont dit qu'il serait de bon aloi de coller sur les trois quart de la surface de l'écran un horrible fond vert fluo tout de pixel fait. Peut-être qu'ils se sont dit que ce serait un bonne astuce pour varier du vide intersidérale noir que le jeu nous force à regarder pendant de trop longue minute. Peut-être qu'ils ont pensé que le vert fluo, outre exploser la rétine des pauvres joueurs, serait synonyme de ''technologie'' ou de ''modernité'' et que ça donnerait un aspect ''high-tech'' au design des décors. Mais en l'état, on dirait surtout un bug visuel ou un problème provenant de la prise péritel de votre télévision...