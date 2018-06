Indice numéro 1:

Je me suis bien amusé à essayer de faire une énigme un peu plus tiré par les cheveux pour la fois précédente, et j'espère que vous avez prit autant de plaisir à la résoudre que moi à la faire. Mais pour le jeu de la lettre M, on va revenir à un truc de plus classique à base d'indiceLe jeu commence par la lettre M (no shitLe jeu en question fait partie d'une sérieLe jeu en question comporte des robotsLe jeu nous entraine dans un affrontement après la découverte d'un vaisseau dans une ile du Pacifique