Aragami : Shadow Edition intégrera le jeu original et son extension "Nightfall".Le DLC Nightfall ajoute une nouvelle partie à l'histoire principale, faisant office de prologue. Il composé de quatre chapitres.Le jeu est cross-play PC/Console.Le mode co-op peut se jouer en ligne.

