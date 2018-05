Développeur : Causal Bit Games

Genre : Plateforme

Sortira sur PS4/PSVita/XOne/Wii U/Switch/PC.

Date de sortie : 2018

Moteur : Unity

Dans la veine de



Vous incarnerez Madelyn, jeune chevalière en devenir, qui devra délivrer sa famille et son Royaume d'un sorcier maléfique. Vous serez accompagné par votre chien fantôme Fritz.



Vous cheminerez à travers 10 niveaux (Cimetière, marécage, château...), chacun composé de 5 sous-niveaux dont certains cachés, disséminés en Russie, Espagne, Allemagne et Italie. Votre compagnon canin vous permettra via l'évolution de ses pouvoirs durant votre aventure de débloquer des zones spéciales après résolutions d'énigmes. 10 types d'armes seront présentes, ainsi que 3 catégories d'armure.Un mode arcade classique sera disponible (Enchainement des niveaux) ainsi qu'un mode histoire, où vous pourrez rencontrer différents PNJ et explorer plus en détails le terrain de jeu.