Le producteur du jeu, Masayuki Hirano a annoncé aujourd’hui que de nouveaux personnages en DLC étaient au programme, et que de futures mises à jour gratuites arriveraient prochainement afin d’améliorer l’expérience de jeu en ligne, et d’apporter un équilibrage entre les personnages. Hirano ne précise pas quand ces DLC et mises à jours arriveront.

posted the 05/30/2018 at 12:32 AM by diablass59