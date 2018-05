Véritable révolution concernant les droits TV de la Ligue 1 ! Ce mardi, la Ligue de Football Professionnel organisait l'appel d'offres concernant la période 2020-2024. Et selon les informations du quotidien L'Equipe et de la radio RMC, les principaux lots ont été ainsi vendus à l'agence espagnole MediaPro, qui va créer une chaîne dédiée, et à beIN Sports.



Pour l'instant, la LFP récupère 1,153 milliards d'euros par an alors que deux lots n'ont pas encore été attribués. Par rapport au contrat en cours (762 millions d'euros par an), il s'agit déjà d'une hausse de 60% ! Le grand perdant se nomme bien évidemment Canal +, qui ne diffusera donc plus la L1 à partir de 2020...





Le détail des lots :



*Lot 1 revient à MediaPro : le match du dimanche à 21h et un magazine dans la foulée.



*Lot 2 revient à MediaPro : les matchs du vendredi à 21h et du samedi à 17h.



*Lot 3 revient à beIN Spots : les matchs du samedi à 21h (et un magazine dans la foulée) et du dimanche à 17h.



*Lot 4 revient à MediaPro: le match du dimanche à 13h, le multiplex de 15h et un magazine le dimanche matin.



*Lot 5 non attribué (prix de réserve non atteint) : le Trophée des champions, les multiplex des journées 19, 37 et 38 puis les barrages.



*Lot 6 revient à Free : extraits de matchs pour les réseaux sociaux.



*Lot 7 non attribué (prix de réserve non atteint) : les magazines du lundi et du jeudi.