Lire la critique de Solo : A Star Wars Story

Il m’arrive très rarement de parler des conditions de création d’un film. J’estime personnellement que je ne devrais juger que le produit final, ce qui sort et est diffusé dans nos salles de cinéma. Mais dans le cas présent, c’est un peu plus difficile de passer outre étant donné que ça a une incidence directe sur le résultat final justement.Je ne reviens pas dans les détails, c’est très bien documenté sur le net je suis sûr que vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez. Il y a eu du changement de réalisateur environ à la moitié de la production, on a eu des reshoots en quantité et on a eu également droit à des tonnes de rumeurs sur le tournage, notamment l’acteur principal qui avait besoin d’un coach pour qu’il joue le personnage de Han d’une manière plus convaincante. Il y a peut-être une part de fantasme ou de haine programmée du net envers le tournage. C’est un film estampillé Star Wars et il n’y a pas pire ennemi à Star Wars qu’un « fan » de Star Wars ces derniers mois sur internet. On ajoute à tout ça une belle campagne marketing bien discrète, comme si il y avait quelque part une honte du film de la part de Disney.Le truc qui est magique, c’est que lorsque nous avons des interviews du casting maintenant à l’occasion de la sortie internationale du film, tout était génial. L’expérience était géniale, la transition entre le duo Lord / Miller à Ron Howard était toute naturelle et tout s’est fait dans la meilleure des ambiances. C’est sans doute dans la communication que nous reconnaissons plus la griffe de Disney qui veut toujours que tout soit bien lisse. Nous n’aurons jamais un documentaire sur le tournage de Solo qui soit au minimum aussi honnête que celui de La Menace Fantôme par exemple, que je conseille à tous.Mais passons tout ça et entrons directement dans le vif du sujet en parlant du deuxième film estampillé "A Star Wars Story" , consacré à la jeunesse du père de Kylo Ren et du mec le plus cool de la galaxie très lointaine il y a fort longtemps : Lando Ca… Han Solo !