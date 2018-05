Largement dominatrice, l'équipe de France a facilement battu l'Irlande (2-0), ce lundi au Stade de France, dans le cadre du premier match amical de préparation à la Coupe du monde.



Bien entrés dans le match, les Bleus maîtrisaient rapidement les débats avec notamment un duo Mbappé-Fekir intéressant. Le Parisien, sur une frappe enroulée, et le Lyonnais, sur coup franc, n'étaient d'ailleurs pas loin de trouver la faille. Sur une pelouse en bon état malgré les trombes d'eau qui s'abattaient sur le Stade de France, les Français avaient le souci de bien construire. Mais face au dense bloc adverse, la tâche n'était vraiment pas aisée.



Au fil des minutes, les Tricolores accéléraient la cadence. Pas inquiété jusqu'ici, Doyle empêchait Mendy et Mbappé de marquer tandis que Tolisso touchait lui le poteau après un gros travail de Sidibé. A force de pousser, l'équipe de France finissait par trouver la faille. Sur un corner, Giroud prenait le dessus sur son vis-à-vis et trompait le gardien irlandais en deux temps au second poteau (1-0, 40e). Un but qui permettait au numéro 9 d'égaler Zinedine Zidane avec 31 réalisations en sélection ! Dans la foulée, c'était Fekir, du pied droit, qui doublait la mise avec une grosse faute de main de Doyle (2-0, 44e).



Au retour des vestiaires, les Bleus poursuivaient leur domination sans partage. Mais comme durant les 40 premières minutes, les partenaires de Mbappé, toujours aussi remuant, n'étaient pas assez efficaces. En face, les Irlandais ne proposaient absolument rien puisque Mandanda passait une soirée d'une rare tranquillité...



Avec les multiples changements opérés par les deux sélectionneurs, le match perdait largement en intensité et se terminait même sous une pluie diluvienne qui ne s'arrêtait plus. Mandanda réalisait toutefois un superbe arrêt dans les derniers instants pour préserver son invincibilité. L'essentiel, c'est que les Bleus ont fait le plein de confiance pour leur premier match de préparation au Mondial. Rendez-vous dès vendredi à Nice pour une rencontre contre l'Italie qui s'annonce déjà plus difficile...

Giroud qui fête son but dantesque sous le ciel étoilé du Stade de France.