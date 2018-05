Gears Of War : Mad World ( Gary Jules : Mad World )

Gears Of War 2 : Last Day ( DeVotchKa : how it ends )

Gears Of War 3 : Ash to Ash ( Sun Kil moon : Heron Blue)

Gears Of War 4 : Cinematic Trailer ( Disturbed : Sound Of Silence )

Depuis que Gears Of War écume le monde du jeu vidéo en 2006 le moins que l'on puisse dire c'est que les trailers ont particulièrement marqué les fans de la licence.À l'antipode du coté bourrin et sanguinaire de la licence, les créateurs ont opté pour des musiques mélodieuses et apaisantesDe Gary Jules a Devotka en passant par Disturbed , Gears Of War France vous propose de revenir sur les différents trailers qui ont fait de Gears Of War ce qu'il est à l'heure d’aujourd’hui .Nous espérons tous que pour Gears of War 5 ( Annonce à l'E3 ? ) The Coalition gardera la même ligne de conduite avec un trailer qui sera dans la veine des 4 premiers .