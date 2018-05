Critiques

Lire la critique de L'Homme qui tua Don Quichotte

Avant de parler du nouveau né de l’esprit du génialement cinglé Terry Gilliam, il faut quand même reconnaître deux choses : l’existence de ce film est un miracle en soi, et il a vraiment voulu le faire le bougre ! Pour ceux qui ne sont pas au courant de l’histoire : il a fallu environ 25 ans pour que ce film se fasse. C’était tellement compliqué que nous avons eu le droit à un documentaire sur la création maudite du film : Lost in la Mancha. Si vous ne l’avez pas vu, je vous le conseille car il est fascinant. J’en profite également pour vous conseiller Jodorowsky’s Dune dans le même genre, encore plus fascinant. Pour compléter la trilogie des documentaires géniaux sur des films ? Aux coeurs des ténèbres qui parle du tournage d’Apocalypse Now. Et voilà mes centimes en terme de conseil.Béni soit celui qui inventa le sommeil !Je reprends cette citation de Don Quichotte car je vous confirme qu’après avoir vu L’Homme qui tua Don Quichotte, j’avais sérieusement besoin de sommeil pour repenser au film avec un minimum de recul. Parce que ce film est dense et en parler simplement ne pourrait lui rendre hommage. Tel Don Quichotte de La Mancha qui se lance dans la quête impossible de l’éternité, Greil le gros Manchot se lance dans la quête impossible de faire une critique qui explique clairement ce que le film me fait ressentir. Mais promis, je vais faire de mon mieux !La plume est l’interprète de l’âme: ce que l’une pense, l’autre l’exprime.