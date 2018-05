Un reportage ( sur ce groupe dédié ),avec un Aurélien Duarte,champion de Kick Boxing, Muay Thaï et Shidokan Karate Champion,qui parcours le monde à la rencontre de combattants.Ici les Lutteurs Senegalais ( impressionnants )

Who likes this ?

posted the 05/26/2018 at 11:48 PM by kurosama