le chiffre est égal au nombre de lettres que contient le nom d'une petite créature verte, sage et âgée, capable de faire léviter des objets rien que par la force de sa volonté.

Les petits tirets représentent des espaces entre chaque mots à décoder

Attention, car il est possible que le code puisse se faire de façon ascendante comme descendante ! Par exemple, de façon ascendante, avec une clé de cryptage = à 7, un B donnera un I, mais en descendante, ce même B donnera un U (c'est le sens inverse sur l'alphabet ! ).

(PS: il est inutile d'essayer de deviner au pif ce que veux dire la phrase cryptée, il est évident qu'elle soit bien trop longue pour contenir uniquement un titre de jeu vidéo. Il faut donc déchiffrer ce que la phrase codée veut dire exactement sinon la réponse ne sera en aucun cas validée ! )

Pour l'énigme de la lettre L et du jeu qui se cache derrière, on va corser un peu les choses et on va voir qui est doué pour la cryptologieLe principe est simple (), vous devez d'abord trouver la clé de cryptage qui est un chiffre via cette petite devinette:Une fois que vous aurez trouvé ce chiffre/clé de cryptage, vous pourrez vous attaquer au déchiffrage de ce code selon la méthode classique (le codage greco-romain).GWKN-RW-LAPAN-ZAO-CQAQHAO-ZWJO-PIKIRH-WYV-WYTIV-RMRXIRHSBref, je n'en dis pas plus, ceux qui connaissent cette simple méthode de cryptage trouveront assez facilement la solution, les autres, renseignez-vous sur Internet et débrouillez vous !