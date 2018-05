Bonjour a tous les fans assidu de Gears of War ou aux joueurs occasionnel , le groupe se rapprochant petit à petit des 100.000 Vues et surtout période d'E3 oblige (surement une annonce concernant Gears ) Gears of France a décidé de faire gagner un code Xbox pour Assassin's Creed Origins.

Who likes this ?

posted the 05/26/2018 at 10:28 AM by negan