Mai Série 3 Drop

D'accord, parlons de rage quit. Nous ne les aimons pas, et vous non plus.



Nous avons doublé nos efforts pour décourager et finalement punir les démissionnaires dans partie en classement Jouer dans ejn classé est un engagement et le quitter ruine tout le monde. Cette semaine, nous avons quelques nouveautés à vous faire part de ce que nous avons déjà vu et qui ont eu un impact sur certains de nos pires contrevenants.





Nous avons amélioré la façon dont nos pénalités de suspension sont traitées dans Gears 4 avec notre suivi relationnel . Nous utilisons le suivi relationnel pour nous aider à déterminer le comportement d'un joueur sur le long terme avec quelques calculs de base :



Finir un match du début à la fin augmentera votre cote de fiabilité.



Le fait de laisser tomber ou de quitter un match MAIS de se joindre à nouveau diminuera légèrement votre cote de fiabilité. L'impact sur votre classement peut être annulé en terminant votre prochain match en entier.



Si vous quittez un match et ne revenez pas, vous aurez un impact négatif sur votre cote de fiabilité. Cette diminution est plus importante que l'augmentation du nombre de personnes qui terminent un seul jumelage complet.



Ce système nous permet de délivrer plus précisément les suspensions automatiquement aux joueurs qui ont une note négative significative. Cela comprend les suspensions qui durent jusqu'à 90 jours pour le plus grand nombre de personnes qui cessent de fumer.



Vous voulez éviter un temps de suspension important ? Voici notre conseil. Jouez tous les matchs en entier. Si vous laissez tomber ou si le chien éteint votre Xbox, rejoignez vous (cela aidera votre classement et rendra votre équipe heureuse). Si vous ne pouvez pas vous réinscrire, terminez régulièrement beaucoup plus de matchs que vous n'en avez cessé afin d'éliminer l'impact de ne pas terminer le match.





Dans le cas où les suspensions de plus en plus longues ne sont pas assez dissuasives, vous avez peut-être vu que nous avons récemment activé la nouvelle'Competitive XP Penalty' dans Ranked Play dans le cadre de notre période d'essai pour cette fonctionnalité.



Voici comment ça marche. Si un joueur abandonne continuellement et fait tomber son classement en dessous d'un certain seuil, les suspensions de temps seront également accompagnées de pénalités XP. Il s'agit d'une " dette " qui doit être remboursée avant que tout progrès d'XP puisse être fait. Oui, un lâcheur paie toujours ses dettes.



Le premier seuil introduit une pénalité de 15 000 XP. Le deuxième seuil introduit une pénalité de 30 000 XP. Tout abandon pendant que la dette est encore active réinitialise la pénalité XP à sa pleine valeur.

Les nouvelles améliorations de la pénalité d'abandonNouveau Griffin Gear Pack arrive le vendredi 25 mai !Griffin sera disponible pour l'achat direct en argent seulement ce vendredi.Myrrah, Savage Kantus et bien d'autres deviennent craftable dans notre magasin.Vous pensiez qu'on en avait fini avec l'attitude arrogante de Griffin sur de Gears 4 ? L'enfer. Non.Pour ceux qui n'ont pas gagné Griffin grâce au defi, nous ajoutons au magasin Gears 4 ce vendredi l'option d'achat direct en espèces annoncée précédemment. Griffin y restera en permanence à partir de maintenant, au cas où vous auriez besoin de lui.Si vous faites partie du collectif qui a déjà Griffin - ou même si vous rejoignez ce groupe ce week-end pour la première fois - nous avons quelque chose en plus pour vous.Le Griffin Pack est revenu a 400 Credit Gear Pack contenant deux nouvelles peaux d'armes sur le thème Griffin ( Griffin Imulsion.). Recueillez-les dans le jeu tout au long de ce week-end jusqu'à mardi.Myrrah sera craftable dans notre série 3 Drop de mai avec Beast Rider, Kantus et Savage Kantus !Myrrah et le trio Locust listés ci-dessus sont les derniers personnages à rejoindre la piscine de la Série 3, ce qui les rend craftable en permanence avec Scrap et découvrable dans les Gear Packs standard. Nous ajouterons également à la piscine les ensembles de peau des armes Queen Myrrah montrés ci-dessus.Retrouvez le contenu de May Series 3 Drop dans Gears 4 à partir de vendredi.Nous allons faire en sorte que celle-ci soit courte et mignonne. Blitz fera son retour en tant que notre dernier événement spécial pour une course de plusieurs semaines commençant le vendredi 1er juin !A la semaine prochaine.