A l’issue d’une prolongation complètement folle, l’Olympique Lyonnais a renversé Wolfsburg (4-1), ce jeudi, en finale de la Ligue des Champions féminine, à Kiev. Il s’agit du 3e titre consécutif pour les Rhodaniennes, le 5e dans leur histoire !



Mieux entrées dans le match, les Lyonnaises n’étaient pas loin de trouver la faille mais Henry manquait de précision sur sa reprise à bout portant. Au fil des minutes, la domination de l’OL s’accentuait mais les Allemandes restaient solidaires pour repousser le danger. Malgré leurs offensives latérales, avec notamment une Majri très active à gauche, les Rhodaniennes restaient trop imprécises et ne profitaient pas des temps forts pour prendre de l’avance.



Au retour des vestiaires, la physionomie du match restait la même : l’OL qui poussait et Wolfsburg qui pliait sans rompre. Sur un corner, les joueuses de Reynald Pedros pensaient enfin débloquer la marque mais la tête de Le Sommer, déviée par Henry, était repoussée in extremis par une Allemande. Sur le ralenti, on remarquait que le ballon avait bien franchi la ligne ! Une grossière erreur d’arbitrage qui poussait les Lyonnaises à en faire plus. Sur un bon débordement de Cascarino, Le Sommer poussait Schult à réaliser un superbe arrêt du pied pour maintenir son équipe dans le coup.



Durant la prolongation, l’équipe allemande prenait même les devant après un superbe travail de Harder, qui trompait Bouhaddi d’une frappe à ras de terre déviée par Renard (1-0, 94e). Une ouverture du score contre le cours du jeu qui enflammait un peu trop Popp, expulsée dans la foulée pour un second avertissement. De quoi motiver les Lyonnaises, en supériorité numérique, qui égalisaient rapidement par Henry d’une belle frappe sous la barre (1-1, 98e).



Quelques secondes plus tard, c’était Le Sommer, sur un service de van de Sanden, qui crucifiait Schult du bout du pied (1-2, 99e). En feu, la Néerlandaise déposait un autre caviar sur Hegerberg pour le troisième but, qui pliait définitivement le match (1-3, 102e). Abily, entrée en jeu en fin de partie, y allait même de son but d’un joli plat du pied gauche, sur une nouvelle transmission parfaite de van de Sanden (1-4, 116e). L’OL est encore une fois champion d’Europe chez les féminines !

Quand les mecs en gagneront une... (dans mes rêves les plus fous)