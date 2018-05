HS

Bonjour bonjour tout le monde !Je me suis récemment rappelé que j'étais membre du groupe dédié à cette merveilleuse saga qu'est Resident Evil. J'en profite pour faire un petit coucou à Sorow, je te hug fort comme du roquefortTrêves de plaisanteries ! Entrons dans le pourquoi je fais cet article.Alors c'est très simple, même si j'écris surtout des critiques ou des chroniques liées au cinéma, j'aime aussi écrire de la fiction. Mais cela fait de nombreux mois que je n'ai rien fait dans ce domaine, trop occupé à causer cinéma.Et je me suis dit qu'il était temps de remonter les manches pour y replonger.Je voudrais donc écrire un roman se déroulant dans l'univers Resident Evil (ai-je besoin de préciser les jeux et pas les films ou ça ira ?C'est quelque chose que je prépare mentalement depuis un an maintenant. Depuis mon voyage en Islande pour tout vous dire qui est un parfait endroit où raconter cette histoire justement. Au passage, l'Islande ça claqueVoici les quelques points que je peux vous donner :- Cela se déroulera entre Resident Evil 6 et Resident Evil 7.- Il n'y aura quasiment que des nouveaux personnages, je ne veux pas être dans le syndrome Rogue One et proposer de la fan fiction pour juste faire plaisir aux fans sans rien donner derrière.- Cela se déroulera en Islande.- Le virus sera le T, je veux revenir aux bases tout en apportant ma touche. Il s'agira ici d'une souche transformant directement les infectés en Crimson Head sans passer par la case zombie "classique".Je ne dirais rien sur l'histoire, mais voici le point où je me dis qu'il serait amusant d'avoir votre retour : je suis nul pour trouver des noms. Je vais donc vous donner deux fiches sommaires sur les personnages dont je galère à trouver un nom et je vais lire vos propositionsil est possible que j'ai une révélation de mon côté et rien ne sera retenu autant vous prévenirmais si il y a de bonnes propositions qui m'amèneront à un choix final, je vous le signalerais !- Le premier est le héros de mon histoire simplement. Il s'agit d'un ancien soldat américain qui s'est retiré par amour envers sa femme (islandaise, l'amenant donc à vivre depuis en Islande). Il est au milieu de sa quarantaine.- Le second est le "méchant", à savoir un ancien scientifique de feu-Umbrella. Pour lui j'aimerais avoir un nom un peu clin d'oeil à l'univers du zombie.Je ne veux pas un truc lourd, parce que docteur George Romerio en hommage à Romero, non mercimais quelque chose de plus subtil. Je ne suis pas fixé sur sa nationalité donc vous pouvez aller dans des clins d'oeil un peu "exotiques".Du coup, faites preuve de créativité les loupset dites moi aussi ce que vous pensez de mon "idée", même si c'est encore embryonnaire. Comprenez le fait que je ne veux pas tout balancer non plusmais je vous tiendrais au courant de mon avancée si le projet vous intéresse