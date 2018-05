La fois précédente, avec la lettre J, le classement a complétement été chamboulé avec le débarquement de nouveau challenger qui ont dynamité l'ordre établi. La suite du jeu risque d'être plein de suspens !Pour cette lettre K, rien de plus simple que d'essayer de deviner quel jeu se cacher derrière ce screenshot volontairement modifié tout azimut pour corser la tâcheMais je pense que ce sera relativement facile de trouver.

posted the 05/19/2018 at 03:26 PM by anakaris