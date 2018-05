Sommaire

Récompenses de la Saison 4

Améliorations du système par ordre d'importance

Pack UIR

Horde Mania Midnight Omen

Le classement de la saison 4 est maintenant disponible, y compris les améliorations du système de classement !Le nouveau pack d'équipement UIR arrive le vendredi 18 mai.C'est le dernier week-end pour collecter les skins de monuit .Ranked Season 4 est arrivé dans Gears of War 4, réinitialisant la chasse au rang le plus élevé possible dans les playlists classées. De plus, Classement Saison 4 a apporté des changements clés aux calculs du système de classement.Mais d'abord, une petite surprise.Cette saison, nous changeons la façon dont nous récompensons.Auparavant, votre placement dans chaque liste de lecture déterminerait les récompenses par liste de lecture. Cette saison, nous simplifierons le système en offrant des peaux de récompenses pour 5 armes en fonction de votre niveau de compétence le plus élevé. Dans la saison 4, cet ensemble de peau inclut le Gnasher, Markza Mk.1, Longshot, Boltok et Snub !Bien que nous aimons le défi du système par liste de lecture, le déploiement et le temps qu'il faut pour y parvenir n'est pas à la hauteur des normes que nous aimerions. En simplifiant le système, notre espoir est d'obtenir des récompenses pour les joueurs BEAUCOUP plus rapidement après la Saison 4 - et même potentiellement de les rendre réclamables en mi-saison. Nous vous tiendrons au courant à ce sujet au fur et à mesure que nous obtiendrons plus d'information. Pour le meilleur des meilleurs, nous décernerons l’emblème diamant à toute personne qui obtient un grade de DiamantNous avons aussi une autre récompense - une variante exclusive du personnage Diamant ! Ce personnage va pousser à la fois vos compétences et votre dévouement, mais vous donner l'ultime dans les droits de vantardise que ce personnage ne sera gagnable que par le biais de défi. Nous ne sommes pas tout à fait prêts à révéler le défi et la récompense, mais nous vous suggérons de commencer à pousser vos compétences pour obtenir ces récompenses.Nous avons apporté quelques modifications à la conception des calculs du système de classement pour la saison 4. Au cours de la prochaine saison, les fluctuations des victoires et des défaites devraient être moins volatiles qu'au cours de la saison 3.Il est important de noter que le système de classement suit toujours les mêmes règles dans nos calculs. Si vous perdez contre une équipe qu'on vous prédisait fortement de battre, vous verrez quand même une plus grande chute (et vice versa). Si vous avez battu une équipe que vous aviez prévu de battre, vous verrez un changement minimal (encore une fois, c'est la même chose vice versa).L'UIR et le COG ont une longue histoire de guerre dans la lutte pour l'Imulsion tout au long des guerres du pendulaires. Nous savons qu'il y a beaucoup de fans des soldats UIR, donc nous avons une nouvelle version pour notre prochain Gear Pack.Si vous recherchez un peu plus de personnalité dans vos personnages UIR, le nouveau Helmetless UIR Pack vous offre deux nouvelles versions du soldat UIR masculin et féminin, ainsi qu'une nouvelle peau d'arme Mosiac UIR à collectionner.Le Helmetless Gear Pack sera disponible tout le week-end jusqu'au lundi 21 mai pour 400 crédits.En guise de dernier rappel, c'est votre dernier week-end pour collecter le Markza de minuit et Hammerburst ( 25 Vagues dans l'event ) dans Horde Mania ! Prenez une équipe et une escouade ce week-end.C'est tout pour cette semaine a la semaine prochaine