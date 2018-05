Critiques

Lire la critique de Deadpool 2

– Aller ! Dis le que tu as aimé histoire qu’on passe directement à autre chose.– Deadpool ?! Mais à chaque fois que je parle un peu de la saga X-Men il faut que tu viennes pour foutre le bordel ! Tu n’as pas autre chose à faire sérieusement ?– Je viens littéralement de faire un clip où je danse en talon autour de Céline Dion. Il y a une vidéo de moi qui fait des calins à David Beckham. Alors non, je n’ai pas autre chose à faire. Puis avec ta chute en terme d’audiences ces derniers jours, un peu d’aide ne te fera pas de mal !– C’est moche d’attaquer dès le début de l’article … Vraiment moche.– Bon passons au vif du sujet, j’ai une bouffe avec Josh Brolin qui m’attend et il a une tournée pour Avengers 4 qui se prépare déjà. Monsieur est vraiment occupé. Dis que tu as aimé et on y va.– Peut-être que je n’ai pas aimé.– … Quoi ?– Peut-être qu’il est inférieur au premier film. Sans Tim Miller derrière la caméra, il y avait un risque qu’on perde un peu de l’âme du premier opus.– Retire ce que tu dis tout de suite !– Jamais ! Et ta performance dans La Proposition était à peine satisfaisante !– Menteur ! Ce film a sauvé mon année 2009 sinon je restais avec X-Men Origins : Wolverine dans le CV !