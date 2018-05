22 Likes Likers

Who likes this ? kamikaze1985, diablass59, testament, kabuki, momotaros, fortep, arngrim, asakim, kyogamer, docbrown, odv78, leblogdeshacka, freematt, hado78, furtifdor, hijikatamayora13, idd, zettaomega, shiranui, escobar, darksephiroth, genjitakiya

name : Magical Tokusatsu Mecha Base

title : Chikyū Senshi Yōkoso

screen name : magicaltokumechabase

official website : http://

creator : lordguyver

creation date : 09/29/2015

last update : 05/15/2018

description : Ce groupe sert à parler d'actualités lié aux Mecha allant de Gundam en passant par Macross, UFO Robot Grendizer (Goldorak en VF) et autre Code Geass. Mais ce groupe sert également à parler d'actualités relatif aux Tokusatsu allant des fameux Super Sentai mais aussi Kamen Rider et autre Metal Heroes ou voir même Ultraman. Il est également possible de parler de Magical Girl étant un proche parant du genre Super Sentai.

articles : 133

visites since opening : 110003

subscribers : 21