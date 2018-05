Trailer de la version PS4

Éditeur : Chucklefish Games

Développeur : ConcernedApe

Genre : Simulation

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 22 Mai 2018 (PSVita)

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père à Stardew Valley. Servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne.



Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l'abandon en terre prospère ? Depuis l'arrivée de l'entreprise Joja Corporation, tout a changé et votre tâche ne sera pas simple. Le centre communautaire, auparavant le lieu le plus animé du village, est désormais en ruine. Mais la vallée regorge d'opportunités.



Avec un peu de persévérance, vous pourriez bien être celui ou celle qui rendra à Stardew Valley sa grandeur d'antan !

Dans la veine de la licenceLa version PSVita de Stardew Valley sera, ce qui signifie que vous aurez besoin d'acheter qu'une seule copie pour jouer à la fois sur PlayStation 4 et PS Vita. Cela signifie également que les utilisateurs qui possèdent déjà la version PlayStation 4 pourront télécharger et jouer la version PSVita sans frais supplémentaires.