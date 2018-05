Dark Souls Remastered

Soldier

Knight

Witch

Pyromancer

Warrior of Sunlight

Black Knight

Salut tout le monde, je reviens de 2 très bonnes journées sur la bêta de. J'y ai joué sur PS4, j'ai pu faire tout ce que propose cette bêta, tester les différentes classes, faire du solo, coop et bien évidement participer à l'écosystème deen m'occupant des nouveaux venus en PVPJe vous propose donc aujourd'hui un avis sur la bêta avec ce que je pense de cette bêta et ce que je pense du jeu et de sa refonte.On va commencer par le contenu de la bêta, tout d'abord vous avez le choix entre 6 classes, 4 classes de base et 2 classes spéciales. Les 4 classes de base sont sélectionnables lorsque l'on créer son perso dans le jeu final, les 2 spéciales ne sont pas disponibles au moment de la création de votre personnage mais rien de vous empêche de devenir par la suite comme ces 2 classes.à noter que les 2 classes spéciales étaient en fait la classe spécialisée pour la coop pour leet la classe spécialisé pour le PVP pour le, d'ailleurs la seule classe capable de faire des invasions était lePour ce qui est du solo, toutes les classes étaient sympa à jouer par contre en cas de PVP, ça piquait beaucoup si on jouait d'autres classes que lecar toutes les autres classes étaient très mal équipées à coté du titanet vu que le seul à pouvoir envahir c'était le, les combats pouvaient durer très peu de temps (si vous vous faisiez éclater) ou alors beaucoup de temps (si vous éclatiez l'envahisseur). D'ailleurs je me suis fait plaisir et j'en ai profité pour faire un max d'invasionsUne fois notre classe choisie, on débute à la, on a donc accès à toute la zone et on peut aussi aller affronter son boss. Vous récupèrerez donc quelques objets et armes sur votre route afin de tester si vos stats le permettent, différentes façon de vous battre.Au début ça m'a fait un peu bizarre de redécouvrir cette zone, déjà il y a la refonte graphique qui fait plaisir (j'ai fais le jeu sur PS3 à l'époque), il y a aussi le framerate fluide (60FPS) et stable qui rend le tout plus agréable. Au début je me prenais quelques morts bêtes car j'ai perdu l'habitude du gameplay demais c'est assez vite revenu et on reprend vite les bonnes vieilles habitudesLa lourdeur du premier, le coté punitif, le dosage de la difficulté etc... j'ai vraiment beaucoup aimé mon retour àet j'ai hâte d'y retourner.Pour ce qui est des nouveautés de ce Remaster, il y a :-1 Le framerate à 60 FPS-2 Le lissage et le nouveau rendu graphique-3 La possibilité d'utiliser un système de mot de passe pour invoquer des amis dans votre monde (comme dans Dark Souls 3/Bloodborne)-4 La possibilité de rendre l'ATH invisible ou alors de simplement modifier sa taille-5 La possibilité d'être jusqu'à 6 joueurs dans le même monde (contre 4 dans le jeu de base)-6 Les serveurs dédiés-7 La possibilité de boire votre Fiole d'Estus même quand vous êtes un spectre ou un envahisseurPour finir je vous ai concocté quelques vidéos de gameplay non commentées. On y voit du solo avec 2 classes et du PVP, pour le PVP je vous préviens, pour ceux qui on connuà l'époque, ce Remaster est identique pour la fourberie donc bienvenu à backstab land et loué soit le soleil