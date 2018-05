une seule lettre par commentaire.

Attendez que je vous notifie pour valider votre lettre si jamais vous en trouvez une. Aucune autre lettre ne sera acceptée avant que je valide votre première réponse

Sans plus attendre, on va se lancer dans la lettre J de l'abécédaire de Retro Gamekyo ! cette fois-ci, on va essayer de faire un petit jeu histoire de varier les épreuves et changer un peu des devinettes classiques. On va baser ça sur le principe du pendu en l'adaptant un tout petit peu !Les règles sont simples:- Vous devez trouver un ensemble trois mots constitués de 18 lettres présentées comme ceci.J E _ _ Y _ O Y espace S U R espace _ A M E _ O Y- Vous ne devez proposer qu', sinon autant énumérer toute les lettres de l'alphabet le plus rapidement possible et vous aurez automatiquement gagné- Pour pimenter un peu le tout, vous n'avez droit qu'à deux erreurs par personne. Si vous proposez deux lettres qui ne sont pas dans les trois mots recherchés, vous êtes malheureusement disqualifié du jeu (pour la lettre J en tout cas, vous n'êtes pas disqualifié définitivement hein- Vous gagnerez 1 point par lettre trouvée !- Vous gagnerez 1 point supplémentaire si vous arrivez à me sortir le nom exact du jeu ainsi que la console avant d'avoir trouver toutes les lettres !