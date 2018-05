Matrix



L'une des succes de Fable 3 s'intitule "Nous avons besoin d'armes, beaucoup d'armes".... C'est une ligne du premier film Matrix, quand Neo et Trinity se préparent à sauver Morpheus.

Robin des bois

À Mourningwood, il y a une tombe qui dit : " Ici repose Little Jean, son cheval s'est arrêté, mais il a continué. Le petit Jean, auquel cette tombe fait référence, était membre de la bande de joyeux hommes de Robin des Bois.

Scooby Doo

A Mourningwood, une tombe près de la statue au milieu du cimetière a "Mark Church. Aurait pu s'en sortir aussi, si ce n'était pas pour ce héros qui se mêle de tout" écrit dessus. Ceci fait référence à la fameuse ligne d'un méchant de Scooby Doo, quand ils se font prendre à la fin de chaque épisode.

Portal

Il y a une zone dans le marché de Bowerstone appelée la Cachette que vous devez entrer dans le cadre d'une quête après être devenu le souverain d'Albion. À l'intérieur aller à la première chambre avec les tables, la gauche en bas des escaliers à la cuisine, continuer après cette chambre à une zone de prison, dans la deuxième partie de cette zone est une porte sur la droite et quelques escaliers vers le bas, descendre et la tête autour du côté gauche de l'énorme pile de caisses. Vous trouverez un hobbe dans une cellule vénérant un cube de compagnon en bois et un gâteau sur le banc à côté de la cellule.



Fable 2

Il y a un sous-sol dans le vieux quartier de Bowerstone qui ne peut être pénétré qu'à mi-chemin de la quête The Pen is Mightier. À l'intérieur se trouvent de nombreux objets de Fable II, y compris le Thésaurus de Barnum, la collection complète des Poupées Héros de Fable II et d'autres objets liés aux quêtes de Fable II.

Halo

Dans le sous-sol du vieux quartier de Bowerstone, il y a aussi une table avec de multiples crânes. La description se lit comme suit : "Les crânes des courageux soldats de la brigade' Tough Luck'", une référence directe au Tough Luck Skull et à d'autres trouvés dans les jeux vidéo Halo. Le costume militaire a un écusson de l'édition limitée de Halo Wars. La Septième Porte Démon (7 étant le thème numérique de la série Halo) s'appelle Cartographilia, ce qui fait probablement référence au niveau Halo The Silent Cartographer Le ciel dans Cartographilia est le même que dans le Silent Cartographer de Halo, mais au lieu d'être à l'intérieur d'un anneau, vous êtes sous l'anneau d'une lentille.



Logo Lionhead

Dès que vous entrez dans Driftwood, dirigez-vous à gauche vers la flèche aussi loin que possible et regardez en dessous de vous dans l'océan, le logo sera sur le fond marin.

Terminator

A Mourningwood, il y a une pierre tombale qui dit : "Ici repose Arnold. Il ne reviendra pas." Il s'agit d'une référence au film The Terminator d'Arnold Schwarzenegger, "I'll be back".



De plus, alors qu'il se trouve dans l'armurerie du Sanctuaire, Jasper fera souvent la remarque suivante : "N'importe lequel d'entre eux est idéal pour la défense intérieure. Il s'agit probablement aussi d'une référence au Terminator. Dans le film, pendant la scène où le Terminator fouille les armes dans un mont-de-piété, le greffier dit cette ligne exacte.

Watchmen

Un maquillage appelé "Inkblot" peut être acheté auprès d'un styliste. Son design ressemble à Rorschach de la série de bandes dessinées "The Watchmen"

Ravenscar

Celui-ci ne peut être obtenu qu'avec le DLC du Gardien du Traître. Dans Ravenscar Keep, il y a huit crânes d'or situés à l'intérieur de la prison. Il faut les trouver et les abattre. Une fois que tout est trouvé, allez à la porte qui est verrouillée dans le bloc de détention psychiatrique. Les huit crânes seront posés sur des tables et la porte sera ouverte. À l'intérieur, il y a une note et un œuf de lièvre de l'Est.

Porte secrète de porte secrète

Si vous avez trouvé les deux œufs de lièvre de l'Est, ils peuvent être utilisés pour ouvrir une porte secrète sur l'île Clockwork. Pour atteindre cette porte, nager vers la droite jusqu'à ce que vous trouviez une petite grotte dans le mur. La porte est à l'intérieur.



Note : Si vous jouez en co-op, le joueur principal devrait être celui qui ramasse les oeufs. Si le joueur visiteur ramasse l'un ou l'autre œuf, il peut éventuellement empêcher l'ouverture de la porte secrète.

Fable II Brightwood Demon Door

Si vous entrez dans la Porte du Démon de Mistpeak Valley, vous trouverez une "maison de retraite" pour les Portes du Démon déjà ouvertes. La plupart des portes ne font que ronfler, mais l'une d'entre elles est la porte démoniaque Brightwood de Fable II. Dans la deuxième partie, il a demandé au héros de lui apporter du fromage et de s'habiller dans une tenue absurde avant de l'ouvrir. Si vous vous arrêtez et écoutez, il admet avoir inventé tout le fromage sur place juste pour essayer de convaincre le Héros de Bowerstone d'abandonner.

Fable Reference

Une fois que Page vous dit de partir, après avoir gagné 100 Guild Seals pour la résistance de Bowerstone et avoir reçu votre costume de fête, si vous suivez Ben Finn et Walter à gauche, Ben vous demande si Walter veut jouer à un jeu de Feeble, en disant que personne ne peut résister à un jeu de Feeble.

Cinématique d'ouverture

En entrant dans la cuisine pour parler aux ouvriers du château au début du jeu, on peut voir un poulet noir trébucher. C'est le poulet de la cinématique d'ouverture, car le même cuisinier de la cinématique se trouve à l'intérieur de la cuisine, parlant aux ouvriers, rendant la scène d'ouverture se terminant sur une note plus légère.

Monty Python et le Saint-Graal

Lors de la quête Le Jeu, le Héros combat les poulets démoniaques. Ceci peut être une référence à la créature démoniaque du lapin dans le film Monty Python et le Saint Graal. De même, les poulets apparaissent comme de petites créatures sans défense et se transforment en animaux tueurs, tout comme le lapin. Et quand vous allez à la tour et combattez les loups dans la quête Le Jeu vous pouvez entendre l'un des donneurs de la quête dire "au moins c'est plus effrayant que les lapins".



En outre, les mercenaires peuvent, lorsqu'ils se battent, être entendus en disant "Ce n'est qu'une blessure charnelle".



On peut aussi entendre les villageois ivres demander : "Les sorcières sont-elles vraiment faites de bois ?".

Drapeaux irlandais et écossais

Sur les quais du vieux quartier de Bowerstone, où vous débarquez pour la première fois pendant la bataille d'Albion, il y a deux bouées suspendues au quai. Celle de gauche est divisée en trois sections et colorée en vert, blanc et orange, qui correspond au drapeau de la République d'Irlande. Sur le côté droit, il y a une bouée bleue et blanche, signifiant l'Écosse.

Bullfrog Productions

Dans le jardin de Brian, il y a trois statues de grenouilles. Ceci peut être un hommage à la compagnie faite par Peter Molyneux, Bullfrog Productions.



Il y a aussi une statue d'une grenouille-taureau sur le terrain de Sunset House.

Coupe du Monde de la FIFA

Ecrit sur une pierre tombale à Mourningwood est : "Inny Esther, atteint son but final, nous a donné une étoile, on se souviendra toujours" Ceci est une référence à Barcelone et à l'Espagnol Andres Iniesta, qui a marqué un but dans la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 pour donner la Coupe à l'Espagne (les équipes qui gagnent la Coupe du Monde de la FIFA reçoivent une étoile au-dessus de leur logo).

Star Wars

Pendant la quête latérale Le Jeu, vers la fin, la princesse dit "Aide-moi héros, tu es mon seul espoir." Il s'agit peut-être d'une référence au film Star Wars IV : A New Hope.

Sweeney Todd

À Understone, il y a une maison appelée The Sandgoose Museum. Au premier étage, vous verrez quelques tartes exposées, en référence à un magasin de tartes. Au deuxième étage, il y a une chaise face à une fenêtre avec des sangles et une trappe derrière elle. Au sous-sol, vous trouverez un coffre et un chapeau de cuisinier.

Monkey Island Series

Dans le camp de mercenaires, il y a plusieurs pierres tombales. L'un d'eux se lit comme suit : "Kevin Fairbairn. J'ai essayé de retenir son souffle pendant dix minutes." Il s'agit d'une référence à la série Monkey Island dans laquelle son protagoniste, Guybrush Threepwood, a la capacité de retenir son souffle pendant 10 minutes.

Le Monde Perdu : Jurassic Park

À Mourningwood, il y a une pierre tombale qui se lit : "John Hicks. Il est allé dans l'herbe longue." Il s'agit d'une référence au film Le Monde perdu : Jurassic Park, dans lequel il y a une scène où un grand groupe de chasseurs, fuyant un Tyrannosaurus Rex, tente de traverser un champ d'herbes hautes, comme un chasseur solitaire désespéré crie à plusieurs reprises, "Ne va pas dans l'herbe longue", qui grouille de Velociraptors cachés.

Blanche Neige et les Sept Nains

Dans le donjon du Traitre, un groupe de huit pierres tombales se trouve sur le terrain du domaine Godwin, entre le zoo et le hangar du générateur. La grande pierre tombale au centre est marquée : "Skull White." Les tombes à gauche et à droite portent les noms Ploppy, Unsightly, Constipated, Phlegmy, Sarcastic, Seedy et Cantankerous. C'est une référence au conte de fée classique "Blanche-Neige et les sept nains".

Culture Club

Au Domaine Godwin, l'une des expositions d'animaux est marquée : "Caméléons plus calmes. Vous ne pourrez pas les repérer. Ils vont et viennent." Il s'agit d'une référence à la chanson "Karma Chameleon" du groupe britannique Culture Club des années 80.

Stephen King

Dans le cimetière pour animaux de compagnie sur le terrain du domaine Godwin, il y a une pierre tombale qui se lit : "Winston. Tu étais censé revenir à la vie. Je me suis trompé de séminaire ?" Il s'agit d'une référence au roman de Stephen King Pet Sematary, dont l'intrigue s'articule autour d'un cimetière amérindien qui a le pouvoir de redonner vie à tout ce qui y est enterré. Le nom "Winston" fait référence au chat de compagnie du protagoniste, "Winston Churchill".

8 Mile

Dans Brightwall, au début du jeu, lorsque vous prendrez les vêtements des bandits, Walter dira "Son vrai nom est Clarence, mais tout le monde l'appelle Jimmy". Clarence est le vrai nom de Papa Doc et Jimmy est le vrai nom de Rabbit (personnage d'Eminem).

KFC

Dans Brightwall Village, lorsque vous pariez sur les courses de poulets, il y a un poulet nommé The Colonel, qui est une référence au Colonel Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken (KFC).

Little Orphan Anne

Dans l'orphelinat industriel de Bowerstone, sur le lit le plus à droite, il y a une petite fille aux cheveux rouges à adopter nommée "Anne", une référence à la bande dessinée "Little Orphan Annie" et à la comédie musicale de Broadway simplement intitulée "Annie".

I.T.

A Mourningwood, il y a une pierre tombale qui dit "Christopher Kembry. Ce satané sorcier ! Vingt pièces d'or et je suis ruiné sur de la poussière de fée", ceci est basé sur une citation de la foule de l'informatique dans laquelle Douglas Renholm déclare : "Bon sang, ce sorcier ! 20 pièces d'or et je me branle sur Rohypnol !"

Moi, Robot. Toi, Idiot

Le nom de cette réalisation de Fable III pourrait être une référence à l'un ou l'autre des éléments suivants. Il s'agit probablement d'une référence à I, Robot, un recueil de neuf histoires de science-fiction sur le thème des robots de l'auteur Isaac Asimov. Cependant, il s'agit très probablement d'une référence à l'épisode de la première saison de Buffy The Vampire Slayer, I Robot, You Jane, étant donné la prévalence d'autres références Buffy à travers la série. Le titre de l'épisode, à son tour, fait référence à la phrase "Me Tarzan, You Jane", inventée par Edgar Rice Burroughs dans ses romans de Tarzan, ainsi qu'à la nouvelle de Isaac Asimov. Cela pourrait être une référence au film portant le même nom et mettant en vedette Will Smith.

En attendant d'avoir des nouvelles de Fable IV, nous continuons notre périple en revenant cette fois sur les différents easter eggs de Fable 3Bonne lecture à tous