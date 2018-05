Avec le nul de l'OM à Guingamp, Lyon avait un boulevard devant lui pour assurer une place sur le podium. Mieux, l'AS Monaco, visiblement peu inspirée face à Saint-Étienne pendant quasiment tout son match, et qui virtuellement offrait l'occasion de sécuriser non pas la troisième, mais la deuxième place pour les hommes de Bruno Génésio. L'OL s'est fait peur après un premier acte indigent, avant de reprendre son destin en main pendant le second, puis de lâcher sa proie dans le money time. Une défaite en Alsace couplée à une victoire improbable de Monaco, et l'OL qui entendait déjà la musique de la Ligue des champions va pouvoir trembler une semaine de plus.





La toile de Diakhaby



La différence entre la réussite et l'échec tient parfois à peu de choses, même pour les plus grands. Il y a quelques saisons, une glissade inopportune de Steven Gerrard avait fait perdre le titre à Liverpool en Angleterre. Ce soir, c'est une intervention foireuse de Mouctar Diakhaby qui pourrait, au pire, priver Lyon de Ligue des champions, au mieux, donner quelques cheveux blancs supplémentaires à Bruno Génésio. En se déchirant, le jeune défenseur central lyonnais envoie Stéphane Bahoken crucifier Mathieu Gorgelin (22e) et donne un petit coup de pouce aux Alsaciens. En même temps, il n'est pas le seul Rhodanien à foirer un premier acte dans les grandes largeurs, alors que les locaux se démènent pour leur survie. Ils sont même proches d'assommer l'OL par Benjamin Corgnet, dont le retourné acrobatique s'écrase sur la barre (31e). Côté lyonnais, pas grand-chose à part deux percées de Bertrand Traoré bien contenue par la défense strasbourgeoise. Un néant offensif qui doit pousser Bruno Génésio à trouver des solutions à la pause.

La tête à poux a parlé... (et a coaché comme un Jacky aussi)

Aouar libère Lyon, Da Costa le remet en cage, Liénard l'euthanasie



Nabil Fekir lui en fournit une d'entrée de second acte en allant chercher un penalty sur sa première accélération dans la surface adverse. Malgré les tentatives de déstabilisation d'Alexandre Oukidja, l'international français convertit tranquillement (50e) et remet les siens dans le bon sens. À un but d'une deuxième place quasiment assurée vu que dans le même temps, Monaco pioche contre Saint-Étienne. Diakhaby fait un nouveau cadeau, mais Gorgelin est attentif pour capter une frappe de Gonçalves (67e). Le gardien est au diapason d'une équipe lyonnaise qui affiche de meilleures dispositions. Et, entre la grinta strasbourgeoise et le talent des Gones, c'est le second qui prend le dessus à un quart d'heure de la fin.





À la conclusion d'une vraie bataille au milieu, Houssem Aour part libérer l'OL à la suite d'un une-deux avec Memphis Depay (73e). En pensant sûrement valider la place en C1 de son équipe l'an prochain. Sauf qu'à l'entrée du temps additionnel, alors que l'on pensait Strasbourg K-O, Nuno Da Costa, entré quelques minutes plus tôt, crucifie Gorgelin de la tête au moment que choisit Fabinho pour ouvrir le score à Monaco... Quelques secondes plus tard, au bout du temps additionnel, le coup franc en lucarne de Dimitri Liénard achève la bête et sauve définitivement les cigognes. Un scénario que l'Olympique lyonnais aura dû mal à digérer. Il n'a qu'une semaine pour le faire. En attendant, Strasbourg peut célébrer son maintien en Ligue 1.