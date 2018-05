4 ans après avoir été financé sur Kickstarter pointe enfin le bout de son nez! Takumi Naramura , leader de NIGORO, petit studio de seulement 3 personnes, a récemment été interviewé par le Famtisu et en a profité pour annoncer la date de sortie!Ce sera donc pour cet été, avec plus de précision dans les prochains mois, mais une première bande-annonce est déjà disponible:Le jeu n'est prévu pour l'instant que pour, sur les plateformes Steam et Playism , le palier des portages consoles n'ayant pas été atteint!Pour rappel, le jeu est la suite de La-Mulana tortueux rempli d'énigmes qui vous mettront à rude épreuve!Accompagnées comme il se doit d'unaux petits oignons, de tonnes de zones et secrets à découvrir, ainsi que de boss épiques!