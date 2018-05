K1fry





Le fameux thème de MP3...Celui du premier opus est tout aussi puissant !



2008, c'est l'année ou je découvre mon premier et donc seul jeu de. Je parle évidemment de, sorti sur Wii (machine que j'ai ô combien détesté),octobre 2007. J'ai fait face à un titre doté de profondes qualités, en termes de qualité de gameplay, de level design, de réalisation (compte tenu du support) ainsi que de bande son (Vous vous souvenez de ce magnifiquethème du menu principal ?).Par la suite, le studio texan a sorti 2 titres issus d'une licence laissé vacante par: Donkey Kong Country. C'est ainsi que 10 ans plus tard je me retrouve sur mon deuxième titre du studio, qui est selon moi principalementmuni des mêmes qualités que MP3.Actuellement, je suis situé sur la troisième île du jeu et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de chose à dire sur le soft. Je ne sais pas si je suis capable de trouver les mots pour décrire un avis détaillé surmais si je dois faireun point à mi chemin, voici ce qu'il en ressort :+ Un level design mons-tru-eux, qui couplé au gameplay et à la variété des situations, donne un jeu très fun+ Une OST variée et mémorable, qui n'a PAS à rougir par rapport à l'héritage laissé par la trilogie de Rareware+ Le gamplay : J'apprécie beaucoup le fait de ressentir le poids de Donkey Kong lors des phases de plate-formes+ Les compagnons de l'anthropoïde, possèdent des caractéristiques propres et qui peuvent être déterminantes pour le succès dans certains niveaux (mais surtout pour le mode chrono)+ Les niveaux K : De la folie pure (l'absence de checkpoints, les passages de plate-formes qui se complexifient de plus en plus, la pression qui monte, la musique+ Une difficulté équilibrée même si...+ Le rythme et la caméra 3D : Oui, ça donne un p*tain de dynamisme/envergure au titre. Ca n'est pas juste une feature ajoutée comme cela, t'as carrément des niveaux qui jouent quasi énormément là-dessus (Cannon Canyon ou encore le niveau en chariot de la troisième île+Les phases sous-marine très agréables, notamment grâce à la souplesse du gameplay encore une fois+ ABSOLUMENT rien n'est placé au hasard dans ce jeu, de la simple banane à l'ennemi, en passant par la couleur des ennemis : Ce qui permet d'anticiper les évènements à venir et apprécier le jeu sous différents angles : normalement, en cherchant les collectibles et en speed-run+ Le mode chrono : Il suffit de regarder un mec bien classé jouer pour comprendre les points 1,3,4 et 9 que j'ai précédemment mis en avant+ La réalisation soignée et les thématiques : Ca se ressent dès la deuxième île : On part du pied de la montagne pour la gravir au fur et à mesure de l'avancée des niveaux, pour atteindre les sommets- ... Il y a pas mal de niveaux que j'ai trouvé un poil trop faciles. J'aurais appprécié quelques niveaux normaux un peu plus proche des niveaux K dans leur difficulté- Un seul animal pour le moment, Rambi- La durée de vie qui semble plutôt courte (en ligne droite) même si la rejouabilité semble énorme, notamment pour le 100%- Dixie rend le jeu plus facile avec ses aptitudes (du coup j'évite de l'utiliser quand c'est possible)- Dommage qu'il n'y a pas de "liens" ou de transition entre les îles (Je chipote, c'est fort possible)Voilà ce que je peux dire du dernier bébé des développeurs américains, qui a fait évoluer mon regard vis à vis des jeux en 2D. Bien que j'y ai passé de bons moments plus jeune, ils étaient devenus tropsimples, dépassés à mes yeux et incapable d'avoir autant de profondeur d'un soft tout en 3D (ce qui témoigne de mon manque de culture vidéoludique, je vous l'accorde).Par le biai de cet article, je souhaite aussi permettre à un membre, qui aurait toujours ce genre d'aprioris, de changer d'avis en lui faisant part de ce Tropical Freeze (qu'il pourra partager par la suite si il le souhaite).Ouais, je dispose de deux versions de ce DK ! L'une en dématérialisé que l'on m'a offert et une autre, physique que j'avais pré-commandé.Comme pour la dernière fois, je n'ai aucun moyen de connaître le vrai du faux en ce qui concerne ce que vous partagerez.J'en appelle donc à la bonne foi de la communauté