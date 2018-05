Sommaire

Horde Mania

Classement de la Saison 4

Pour les récompense de la nouvelle saison 4

Pour les récompenses de la saison 3

Horde Mania - une nouvelle variante - arrive le vendredi 11 mai.New Midnight Omen Skins sont disponibles à Horde Mania jusqu'au 22 mai.Le classement de la saison 4 arrive le mercredi 15 mai.Notre dernier événement Horde arrive le vendredi 11 mai avec une toute nouvelle variante et deux nouvelles peaux d'armes de minuit à collectionner ! Pour le premier week-end de sa disponibilité, nous allons également activer Double XP dans cette playlist.Horde Mania, c'est 25 vagues de chaos brutal et ininterrompu. Dans cette nouvelle variante de la Horde, les ennemis continuent à venir sans temps d'installation entre les vagues - et si ce n'était pas assez dur, le format de vague de la Horde Feral Horde est rempli d'ennemis agressifs. Sois rapide, efficace, mortel.Chaque session de 25 vagues que vous complétez sur Normal ou dément laissera tomber soit l'inédit Midnight Omen Markza Mk.1 ou Hammerburst ! Ces skins ne seront disponibles que jusqu'au 22 mai, alors prenez-les tant que vous le pouvez. Si vous cherchez à renforcer vos compétences Horde, le pack expert Horde payant sera de 50% tout au long du week-end !Préparez-vous - Le classement de la saison 4 arrivera le 15 mai ! À ce stade, les rangs se réinitialiseront et vous serez de retour sur le terrain pour gagner votre placement le plus élevé possible.Grâce à vos commentaires, nous avons apporté quelques modifications à la conception des calculs du système de classement pour la saison 4. Au cours de la prochaine saison, les fluctuations des victoires et des défaites devraient être moins volatiles qu'au cours de la saison 3.Il est important de noter que le système de classement suit toujours les mêmes règles dans nos calculs. Si vous perdez contre une équipe qu'on vous prédisait fortement de battre, vous verrez quand même une plus grande chute (et vice versa). Si vous avez battu une équipe que vous aviez prévu de battre, vous verrez un changement minimal (encore une fois, c'est la même chose vice versa).Cependant, avec cette mise à jour de la conception en place, il n'y aura pas de changements aussi spectaculaires dans les classements aux niveaux supérieurs. Comme toujours, nous surveillerons le système au fil du temps et écouterons vos commentaires afin d'évaluer toute amélioration future que nous devrions apporter tout au long de la saison.Bien que nous ayons les mêmes récompenses pour la peau des armes pour la saison 4, avec une rotation vers de nouvelles playlists, nous avons un petit quelque chose de plus pour ceux qui sont en haut de la pile de la saison 4. Restez à l'écoute pour les nouvelles mardi prochain lorsque nous commencerons la saison 4.Les récompenses de la saison 3 seront distribuées en juin prochain. Nous partagerons également quelques statistiques lorsque nous lancerons la Saison 4 la semaine prochaine sur les quelques joueurs qui ont atteint Diamond 5 dans toutes les playlists - et ce que ces talentueux joueurs pourraient emporter à la maison pour leurs efforts !A la semaine prochaine !