Voiçi un nouvel event dans overwacth ou plutôt un nouveau type event. En effet blizzard s'associe a la lute contre le cancer du sein, l'un des cancer qui touche le plus de femmes.



Pour se faire blizzard sur un skin spécial de Mercy, la pink Mercy, elle est vendu seule et uniquement via le store de votre plateforme de jeu. Elle est vendu 14.99€ pour nous en Europe, sa peut paraître beaucoup mais le TOTALITÉ des gain seront donnés a l'association "The Breast Cancer Research Foundation".







Avec un minimum de don de 250 000$ qu'elle que soit les ventes de la skin. Bien sur si le skin rapporte plus se sera autant d'argent en plus pour l'association.

Blizzard compte sur le coté fédérateur de sa communauté pour faire de cet event une réussite.







En plus de la skin, un t-shirt sera dispo sur le store, et des items ingame sont a débloquer pour ceux qui traîne sur twitch.